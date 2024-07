CAIO + NK vierspannen+paramennen Exloo: één paard naar herkeuring

Op één paard na kregen alle paarden en pony’s het sein ‘fit to compete’ . Zeron, van de Belgische vierspanmenner Glenn Geerts, was de onfortuinlijke die in de holding box moet wachten op herkeuring, die morgen om 08.30 uur plaats gaat vinden.

