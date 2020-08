CAN Lähden: Overwinning voor Raymond Letteboer

Letteboer heeft het vizier gericht op het WK in eigen land volgend jaar en reed nu met zijn beoogde WK-paarden dit jaar zijn eerste wedstrijd. De afgelopen maanden trainde hij veel enkelspan en werden de paarden onder het zadel gereden. Dat laatste was ook omdat er onder het zadel een aantal meetmomenten waren waaraan door zijn paarden werd deelgenomen. En natuurlijk volgde hij de kadertrainingen. Al die arbeid wierp nu haar vruchten af.

WK waardig

De dressuur werd gewonnen door de thuis rijdende Anna Sandmann met 45,78 strafpunten. Het verschil met de nummer 2, Max Berlage was echter minimaal; hij reed 45,91. Raymond Letteboer sloot in het eerste onderdeel aan met een derde plek en bleef nog keurig onder de 50 strafpunten. ‘Daarover ben ik dik tevreden’, is zijn commentaar. ‘Ik heb meer punten gekregen dan vorig jaar.’ De omstandigheden waren prachtig, met een WK-waardige baan op gras.’

Lange lijnen

De marathon op zaterdag werd aangepast vanwege het warme weer. Er was een warm-up fase van 20 minuten, in plaats van een opwarmtraject. In drie van de zes hindernissen verviel de F-poort en het tempo in het B-traject werd verlaagd. Alle paarden kwamen fit aan de finish.

Raymond Letteboer won zijn favoriete onderdeel, ondanks een extra volte in hindernis 1. ‘De paarden keken heel erg op de sproeiers in die hindernis,’ verklaart hij. ‘Verder liep het super goed! Het waren lange hindernissen. Normaal ben ik beter in technische hindernissen maar dit keer liep het ook in deze lange hindernissen goed.’

Ook in de afsluitende vaardigheid (vandaag) reed de Nederlander de winnende rit, met één afgeworpen balletje. Raymond: ‘Het parcours was fijn te rijden. Het waren lange lijnen maar je moest toch goed je kop er bij houden.’ Hiermee pakte hij de overwinning. Anna Sandmann werd tweede. Voor Letteboer staan hierna de internationale wedstrijd in Lähden en het NK in Maasdijk op het programma.

Rookie team

In de vierspanrubriek namen naast alle Duitse topmenners ook Boyd Exell, Tor van den Berge (Australië) en Daniël Schneiders (Oostenrijk) deel. Exell kreeg in dressuur flinke tegenstand van Mareike Harm die 39,39 scoorde. Met twee nieuwe achterpaarden reed de regerend wereldkampioen een mooie proef, die rijk beloond werd met 35,46 strafpunten. Zijn landgenoot Tor van den Berge startte voor het eerst een wedstrijd met zijn vierspan. Hij reed in dressuur naar een knappe derde plaats met 42,52. Zijn ene tweespanpaard liep voor en de andere achter. In de marathon startte hij met een compleet rookie-team. Voor zijn grooms (zijn vrouw Mel en Ludo Hertroijs, de voorzitter van de wedstrijd in Valkenswaard) was het de eerste marathon van hun leven. Tor reed heel netjes en tikte alleen een balletje af in hindernis 2. Georg von Stein won de marathon, gevolgd door Christoph Sandmann.

In de vaardigheidsproef beperkte Tor de schade tot 1 balletje en eindigde daarmee overall op een verdienstelijke zevende plek. De uiteindelijke top 4 van het klassement reden allen een foutloos parcours. Daarmee won Boyd Exell de wedstrijd, gevolgd door Georg von Stein en Christoph Sandmann.

