Carlo Vermeulen mikt op WK tweespannen Drebkau

“Ik heb drie gezonde paarden met veel ervaring tot mijn beschikking. In 2018 won ik brons op het Nederlands Kampioenschap in Hulsberg, dus het niveau is er,” licht Vermeulen toe.

Vermeulen wordt ondersteund door Weijer Trailergroup, het bedrijf waar de 49-jarige menner al bijna dertig jaar werkt.

Carlo Vermeulen reed zijn eerste WK tweespannen in 1991 in het Oostenrijkse Zwettl. Twee jaar later behaalde hij op het WK in Gladstone een prachtige achtste plaats. Evenals in 1993 maakte Carlo ook in 1999, 2013 en 2015 deel uit van het Nederlandse team. In 2013 won hij met het team de bronzen medaille.

