Cellpad™ speelt in op welzijn van paarden en pony’s

Cellpad onderleggers zijn er in veel soorten en maten. Voor bijna elk onderdeel van het harnachement is er voor de men- en ruitersport een onderlegger verkrijgbaar.

Internationaal tweespan paarden menner Carlo Vermeulen rijdt ook met onderleggers van Cellpad: “Ik gebruik de schoftonderleggers. Deze zijn erg fijn, vooral wanneer ik het tuig op verschillende paarden gebruik. Het ene paard is breder of juist smaller dan de ander, of heeft bijvoorbeeld een hogere schoft. Met de Cellpad onderlegger sluit het tuig altijd mooi aan, zonder de paarden te hinderen”.

Carlo Vermeulen maakt gebruik van Cellpad onderleggers

Nieuwe strategieën

Begin maart verscheen in het nieuws dat Cellpad™ in handen van een andere eigenaar is gekomen. Meestal heeft zo’n overname tot gevolg dat er nieuwe strategieën uitgezet worden, en dat geldt ook in dit geval. Cellpad™ zal alleen als fabrikant en distributeur opereren en laat de verkoop over aan geselecteerde dealers.

Hier treft u informatie over de onderleggers van Cellpad, de verkoopadressen van Cellpad en hoe geïnteresseerde dealers contact kunnen opnemen.

