Chablis: Kelly Houtappels op WK-koers

Voor Nederland reisde Rudolf Pestman af naar Frankrijk; hij had het druk, want hij bracht twee paarden uit: Diesel en Fair Play (alias Farell). Bij de tweespannen werd Nederland vertegenwoordigd door Rob van den Heuvel. En er was nog een Nederlands tintje: de voor Canada rijdende Kelly Houtappels-Bruder kwam aan start met haar succespaard Flip. Zij eindigde op een mooie tweede plaats.

‘Het was een geweldige wedstrijd,’ vertelt Kelly Houtappels. ‘Goed georganiseerd en heel gezellig. De organisatoren hadden echt hun best gedaan er een mooie wedstrijd van te maken. De hindernissen waren heel goed ontworpen; ze hadden zo veel mogelijkheden, niemand reed hetzelfde.’ De van origine Canadese ligt op koers naar het WK voor enkelspannen. Met haar paard Flip reed ze een ijzersterke wedstrijd. ‘In de dressuur maakte ik zelf gewoon een domme fout. Ik had niet de goede handschoenen aan en bij het rijden met één hand ging het daardoor niet helemaal goed’, becommentarieert ze haar prestatie.

Geen A-traject

Vanwege de hoge temperaturen verviel het A-traject. De menners moesten zelf op een veld een warming-up van 20 minuten doen, waarna ze aan het hindernistraject begonnen. Omdat de hindernissen verderop lagen, was dat goed te doen. De meningen over deze formule als vaste regel voor de toekomst zijn nog verdeeld.

‘Zonder A-traject was even wennen,’ aldus Kelly. ‘Maar bij mijn paard pakte het nu goed uit.’ De marathon had vijf hele technische hindernissen en hindernissen met hoogteverschil en schuine kanten. De Française Marion Vignaud was in vijf van de zeven hindernissen het snelst en won de marathon met haar paard Winston. Kelly Houtappels hield prima aansluiting en werd knap derde in de marathon.

Net als in Saumur

Na twee onderdelen stond Marion Vignaud aan de leiding en met haar tweede paard (waarmee ze de dressuur won) op plaats 3. Kelly Houtappels stond daartussen op de tweede plaats. Dezelfde top drie na de tweede wedstrijddag als bijna een maand geleden in Saumur. ‘Toen maakte Marion een foutje in de vaardigheid, maar dat deed ze nu niet,’ vertelt Kelly. ‘De vaardigheid was heel uitdagend. Het was een parcours met weel draaiwerk en de tijd stond krap. Maar Flip was echt geweldig! Hij was zo fijn te sturen. Hij had er echt plezier in!’ Een foutloos parcours binnen de tijd was het resultaat. Marion Vignaud ging dit keer niet in de fout en bleef op kop. Voor Kelly een mooie tweede plaats.

‘We gaan nu kijken wat het beste in de planning past voordat we naar het WK gaan. Flip heeft nu twee zware wedstrijden gehad en hij mag eerst een beetje uitrusten.’

Overige prestaties

Rudolf Pestman eindigde met Fair Play op een keurige 15e plaats. Met zijn routinier Diesel reed Rudolf een parcoursfout in de marathon, waardoor hij niet meer meedeed voor de prijzen. Tot geruststelling van de menner uit Groningen was Diesel erg fris en helemaal hersteld van zijn lichte blessure eerder dit jaar.

Rob van den Heuvel eindigde op een fraaie zevende plek in de tweespanwedstrijd die werd gewonnen door Franck Grimonprez (FR).

Kelly Houtappels in de dressuur in Chablis