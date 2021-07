Chapeau! voor Diny van den Oever

Ties van Gog overhandigde de Chapeau aan Diny van den Oever

In 2019 werd Ties van Gog met de Chapeau verrast. Door corona is de prijs vorig jaar niet uitgereikt. Het was nu aan Ties om te bepalen wie de Chapeau in 2021 ontvangt.

Hij had een paar namen op zijn lijstje en besloot in overleg met vertegenwoordigers van de Stichting bevordering wedstrijdmensport, dat de prijs naar Diny van den Oever gaat. Diny was vandaag, zoals zo vaak, in touw als hindernisrechter. Ties omschrijft haar: “Diny is een aimabel iemand. Ze loopt al heel lang mee en je doet nooit tevergeefs een beroep op haar.”

In het verleden was Diny zelf actief in de sport met een tweespan paarden. Nu groomt ze nog regelmatig. Als ze niet groomt zie je haar geheid op een wedstrijd als hoofd hindernisrechter. Diny staat altijd klaar voor wedstrijdorganisaties en daarom is de Chapeau haar van harte gegund.

Winnaars Chapeau

1999: Fred Kevenaar

2000: Jan Cornelissen

2001: Henk vd Westerlo

2002: Willy Kokke

2003: Joan Backer

2004: Paul van Geloven

2005: Rita Hoefnagels

2006: Marja Angenent

2007: Cindy Timmer

2008: Jo Lauvenberg

2018: Nederlandse rekenkamer

2019: Ties van Gog

2020: niet uitgereikt vanwege coronapandemie

2021: Diny van den Oever

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.