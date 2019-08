Chapeau! voor Ties van Gog

Ties van Gog ontving de trofee uit handen van Gemma Verstegen

Ties van Gog kreeg de Chapeau! uitgereikt uit handen van Gemma Verstegen die in 2018 namens de Nederlandse rekenkamer de trofee in ontvangst mocht nemen. Wie de Chapeau ontvangt, wordt bepaald door de Stichting samen met de laatste winnaar.

Ties is zeer actief in de mensport, hij is regelmatig op menwedstrijden aanwezig als hoofd hinderniswaarnemer en organiseert zelf wedstrijden. Zo is hij onder meer verantwoordelijk voor de minimarathons in Geldrop, de Eerste Geldropse Mencompetitie en de samengestelde menwedstrijd in Geldrop. Wat hem typeert is zijn bescheidenheid. Op de achtergrond doet hij ongelooflijk veel voor de mensport. Ties is ook nationaal parcoursbouwer en draagt op vele manieren een flink steentje bij aan de mensport in Nederland, waarvoor dank!

Winnaars Chapeau

1999: Fred Kevenaar

2000: Jan Cornelissen

2001: Henk vd Westerlo

2002: Willy Kokke

2003: Joan Backer

2004: Paul van Geloven

2005: Rita Hoefnagels

2006: Marja Angenent

2007: Cindy Timmer

2008: Jo Lauvenberg

2018: Nederlandse rekenkamer

2019: Ties van Gog

