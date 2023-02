Chemische middelen tegen knaagdieren sinds 2023 strafbaar

De reden van deze manier van werken is om plagen van ongedierte en het verspreiden van ziektes te voorkomen, er voor te zorgen dat er minder gif in het milieu komt en te voorkomen dat er bij ratten en muizen resistentie tegen het gif wordt opgebouwd.

Werkwijze volgens IPM

Stap 1: Het voorkomen van overlast van knaagdieren

Ongedierte bezorgd irritatie bij de staleigenaar, maar brengt ook gezondheidsrisico’s met zich mee.



Stap 2: Het voorkomen en verwijderen van potentiële schuilplaatsen voor ratten en muizen

Ratten wonen meestal buiten en komen binnen om te eten. Houd de ruimte rond de stallen vrij van onkruid en sluit holle ruimtes en gaten onder de betonnen vloer af.

Stap 3: ‘Mechanische’ bestrijding

Houd de stal en voerhokken opgeruimd en schoon. Krachtvoer in metalen of gegalvaniseerde bakken bewaren, maar ook wortels en appels. Hooi en strobalen van de vloer af, bijvoorbeeld op pallets bewaren.

Stap 4: Chemische bestrijding

Wanneer de eerder genoemde stappen niet afdoende werken, is chemische bestrijding de laatste optie, maar is vanaf 1 januari aan strenge regelgeving gebonden.

Chemische middelen (rodenticiden) om ratten en muizen te bestrijden mogen alleen nog worden gebruikt door gecertificeerde bedrijven en aanvullend geschoolde personen. Het is dus vanaf 2023 strafbaar geworden om zonder, bedrijfscertificaat IPM-Knaagdierbeheersing en licentie IPM-KBA, chemische middelen tegen knaagdieren te gebruiken. Het huidige certificaat KBA is niet meer voldoende.