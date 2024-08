Chester Weber verzorgt show tijdens Nationale Tuigpaardendag

Chester Weber boekte zijn grootste successen met Nederlandse tuigpaarden. Zo won hij naast diverse WK-teammedailles driemaal individueel zilver op de Wereldkampioenschappen. Op de Wereldruiterspelen in Tryon won hij teamgoud en individueel de zilveren medaille. Eerder dit jaar werd hij voor de 21e keer Amerikaans kampioen vierspannen en zeer recent won hij met een indrukwekkende score de dressuur in het Duitse Aken.

In een interview in het KWPN Magazine in 2018 gaf Chester Weber het volgende compliment aan de Nederlandse fokkers: “De Nederlandse fokkers zijn ongelooflijk innovatief en verrichten goed werk. De fokkerij blijft vooruitgaan, zeker als je de paarden van vijftien tot twintig jaar geleden met die van nu vergelijkt. Jaren geleden zag je nogal eens een groot hoofd en een lange rug, inmiddels werken we met moderne paarden. Daaruit blijkt dat de Nederlandse fokkers goed doorhebben waar de markt om vraagt.”

Chester Weber won de dressuur in Aken dit jaar

Nationale Tuigpaardendag

Het KWPN tuigpaard is in de internationale mensport ongekend succesvol en populair. De organisatie van de Nationale Tuigpaardendag is dan ook heel blij met de komst van Chester Weber. Voorzitter Henk Lassche: “Wij willen als organisatie de kans ook niet onbenut laten om onze fokkers van succesvolle internationale menpaarden in het zonnetje te zetten. We willen hierbij ook onze dank uitspreken aan Hengstenhouderij Gebroeders van Manen, Wim Cazemier Equestrian Centre en Wegrestaurant De Lichtmis die zijn komst naar Lunteren mogelijk maken.”

Bron: KWPN