CHI Genève blijft er in geloven

De organisatie is de afgelopen druk geweest om de 60ste editie zorgvuldig te plannen, inclusief een groot aantal gezondheids-en veiligheidsmaatregelen. Hoewel ze zich er van bewust zijn dat de huidige situatie elk moment kan veranderen, willen ze zowel de ruiters als de fans de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten en te genieten.

“We hebben alle opties bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat het evenement in Genève gehouden kan worden met strikte, passende gezondheidsmaatregelen die ons in staat stellen de veiligheid van iedereen te waarborgen”, vertelt Sophie Mottu Morel, CHI Geneva Show Director. Ze voegt toe: “We zijn ons er terdege van bewust dat de gezondheidssituatie vóór december kan veranderen en dit zou ons kunnen dwingen om in de komende weken andere beslissingen te nemen, maar we doen er alles aan om CHI Genève 2020 mogelijk te maken.”

Genève is de derde Wereldbekerwedstrijd voor vierspannen voor komend seizoen, dat begint in Lyon op 31 oktober.

Klik hier voor meer informatie.