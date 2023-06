CHIO Aachen op Britse wijze geopend

Het leek alsof het de opening was van de Olympische Spelen waarin alle kenmerken van Groot Brittannië aan bod kwamen. Her Royal Highness Princess Anne was aanwezig en opende de show. Daarna werd het publiek getrakteerd op optredens van onder meer de beroemde Household Cavalry, Welsh pony’s met kinderen gekleed in traditionele Engelse kleding, vuurwerk en shows in het teken van onder andere Harry Potter, Mary Poppins, James Bond en Alice in Wonderland. Daarnaast was er veel muziek te horen van Britse beroemdheden als Queen, The Beatles, Elton John, Adele en het Britse volkslied. Uiteraard ontbrak de typisch Engelse dubbeldekker bus niet.

De tribune zat stampvol en daarmee maakte CHIO Aachen 2023 een goede start.

Programma

Woensdagochtend worden de paarden van de vierspanmenners gekeurd. Donderdag staat de dressuur op het programma en vrijdag is de ‘Top Score Competition’. Het parcours van de ‘Top Score Competition’ bestaat uit verschillende poorten, waarvoor afhankelijk van de moeilijkheidsgraad een verschillend aantal punten te behalen is. De menners kiezen hun eigen route en hebben drie minuten de tijd om door zoveel poorten te rijden, waarbij ze één poort maximaal twee keer rijden. Uiteindelijk wint de menner die in de snelste tijd de meeste punten heeft verzameld.

Zaterdag staat, zoals gebruikelijk voor internationale wedstrijden, de marathon op de planning. Zondag wordt de vaardigheid verreden, waarna de winnaar bekend zal zijn.

Klik hier voor de foto’s van dinsdag (door Sonja Scharf)

Klik hier voor het fotoalbum van de openingsceremonie (door Sonja Scharf).

Klik hier voor de startlijsten, uitslagen en overige informatie

