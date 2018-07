Chr. Van den Heuvel en Zonen laat Boyd Exell weer rijden

Met de CHIO Aken dat op 17 juli van start gaat, en de Wereldruiterspelen in Tryon eind september in het vooruitzicht, is de koetsenbouwer de trainingswagen van Boyd aan het aanpassen zodat zijn trainingen doorgang kunnen vinden.

Eric van den Heuvel vertelt: “We hebben een orthopedisch bed gemaakt waar Boyd het rechterbeen op kan leggen. De remmen zijn omgebouwd zodat hij deze met zijn linkerbeen kan bedienen. Ook hebben we de opstappers aangepast en extra handgrepen aangebracht, zodat Boyd gemakkelijker kan op- en afstappen.

Wanneer de trainingswagen voldoet gaan we ook de marathonwagen en presentatiewagen aanpassen, zodat Boyd zich zo optimaal mogelijk kan voorbereiden op de komende wedstrijden.”