Claire Lefort wint Crazy Cup Pau

Er waren een aantal redenen voor deze verandering. Gezien het moment in het seizoen waren er altijd weinig deelnemers en voor een landenwedstrijd waren er dit jaar niet genoeg deelnemende landen. Daarnaast wil de organisatie dat de wedstrijd ook aantrekkelijk is voor het publiek. “We hopen met de Crazy Cup ook meer blijvende belangstelling van toeschouwers te krijgen voor de aangespannen sport”, liet de organisatie voor aanvang weten.

Vrijdag werden de paarden gekeurd door de dierenarts. Zaterdag was de eerste ronde en zondag stond de tweede ronde en de prijsuitreiking op het programma. Alle paarden werden goedgekeurd en daarmee kon iedereen definitief van start gaan. De organisatie stelde een prijzenpot van €3.500 beschikbaar. €1.000 was voor de winnaar.

Schattigste combinatie

Zeven deelnemers met negen paarden gingen voor de winst. Claire Lefort was zaterdag met haar PRE Hacendoso RS de snelste met een tijd van 162,37 seconden. Dat probeerde ze ook met Darwin de Feline, maar daar viel helaas een bal. De schattigste combinatie in Pau dit weekend was Lilou Crasnier Lefort, de dochter van Claire Lefort en Yannick Crasnier. Zij deed mee met haar 6-jarige bonte Shetland pony.

Lilou Crasnier Lefort

“Ander soort kracht”

De Olympische eventingruiter Tim Price (NZL) deed ook mee, met Claire Lefort achterop de koets als groom. “Dit was echt leuk!”, vertelt hij. “Je voelt de kracht, maar het lijkt of dat een hele andere soort kracht is dan onder het zadel.”

Tim Price

Claire Lefort wint

Zondag nam Karim Laghouag (FRA), Olympisch medaillewinnaar eventing, plaats op de koets. Claire Lefort reed een bijzonder snelle ronde met Darwin de Feline, met een score van 281.56. Francoise Dubos en Sophie Pougnet eindigden achter haar met 287.71 en 307.68 strafpunten.

“Dit nieuwe format is interessant en makkelijk te begrijpen voor het publiek. Want aan enthousiast publiek is geen gebrek hier! Het is een super fijne wedstrijd met perfecte faciliteiten en een goed organisatieteam dat telkens weer voor ons klaarstaat”, vertelt Claire Lefort.

“Het was leuk om twee eventingruiters met een van mijn internationale pony’s te zien rond gaan. Daarnaast is het natuurlijk geweldig om zo’n wedstrijd samen met je dochter te rijden. Ze deed het perfect en ik hoop dat ze hiermee kinderen van alle leeftijden enthousiast(er) heeft kunnen maken voor de mensport.”

Klik hier voor alle uitslagen, de hindernistekening en de fotoalbums van Swingletree Photography

Claire Lefort en Darwin de Feline