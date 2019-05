Clinic Siebers motiveert Maresca-ruiters in Maarheeze

De wedstrijd was opengesteld voor alle klassen, met en zonder startkaart. De deelnemers hadden de mogelijkheid om deel te nemen aan een proefgerichte dressuurclinic van Saskia Siebers in een mooie dressuurring. De deelnemers konden hun dressuurproef rijden waarna Saskia opbouwend commentaar gaf, zodat de deelnemers gemotiveerd naar huis konden om het onderdeel dressuur te verbeteren.

Het vaardigheidsparcours had een strakke tijd als scherprechter en bij poort drie viel geregeld een balletje.

Het enthousiasme van deelnemers en de fijne weersomstandigheden maakten de eerste menwedstrijd in Maarheeze tot een succes.

