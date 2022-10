Competitie Noordercup 2022-2023 gaat van start

De competitie start in ’t Zandt op 29 oktober. Om kans te maken op de Noordercup, dien je minimaal 3 wedstrijden te rijden en vervolgens ook de finale. Deze slotwedstrijd wordt op 4 maart in Franeker verreden. Voor de berekening van de eindstand en dus de winnaar van de Noordercup tellen de 3 beste resultaten mee.

Op alle wedstrijden rijd je 2 manches. Het klassement wat daaruit volgt, telt voor de Noordercup. Het is aan de organisatie van een wedstrijd of ze ook een finale om de dagprijzen laten rijden. Alle spelregels van de Noordercup vind je op de website van Mendistrict Noord.

Strijd der Districten

De samenstelling van team Noord voor de Strijd der Districten in Ermelo zal worden bepaald door het bestuur van Mendistrict Noord in samenspraak met de klankbordcommissie. Om in aanmerking te komen voor deelname aan het Noordelijk team dient een deelnemer minimaal 1 wedstrijd van de Noordercup te rijden. Eind december wordt de definitieve samenstelling van team Noord bekend gemaakt. Alleen combinaties met een startpas en lid van een vereniging die valt onder Mendistrict Noord kunnen het Mendistrict vertegenwoordigen tijdens de Strijd der Districten.

