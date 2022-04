Concours Hippique Leende op ‘Pinksterzaterdag’

De KNHS – dressuurwedstrijd valt onder de winstpuntenregeling, maar ook de SWM – rijders kunnen hun proef oefenen in een 40 x 80 meter ring.

De minimarathon bestaat uit een kegelparcours waarin twee of drie marathonhindernissen zijn opgenomen, met of zonder brugelement en waterbak. Het parcours wordt tweemaal verreden door de deelnemers. De totaaltijd van beide manches en eventueel de straftijd levert het eindresultaat en uiteindelijk de winnaar op. Er wordt gestart in enkele groepen om de wachttijd tussen de twee manches gering te houden.

De wedstrijd start op zaterdag (afhankelijk van het aantal deelnemers) om 12.00 uur. Parcours verkennen kan op vrijdag vanaf 18.00 uur en op zaterdag vanaf 11.00 uur.

Uiteraard kan er ook alleen voor de dressuurwedstrijd of voor de minimarathon ingeschreven worden. Aanmelden is mogelijk tot en met 29 mei via Mijn KNHS en niet startpashouders door het invullen van het inschrijfformulier.

