Cursus opleiding/bijscholing hoofd hindernisrechter in Hengelo (Gld)

Tijdens deze cursus word je opgeleid tot hoofd hindernisrechter. Er zijn twee theorie avonden, waarbij op de tweede avond het theorie examen wordt afgelegd. Na deze twee theorie avonden loop je nog drie uur stage op een samengestelde menwedstrijd.

Deze cursus wordt gegeven door Jaap Boom en wordt gehouden in het Buurthuus Varssel, Zelledijk 22 in Hengelo (Gelderland). De cursus gaat door bij minimaal 8 aanmeldingen.

De examenkosten zijn € 25,- per persoon voor beide avonden inclusief opname in het licentiebestand van de KNHS.

Ben je al hindernisrechter en heb je behoefte om de nieuwe reglementen weer eens door te nemen dan ben je van harte welkom op maandagavond 4 maart en is deelname gratis.

Voor meer informatie en je aanmelding kun je mailen naar secretariaat@mendistrictoost.nl