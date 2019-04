Dag van het Aangespannen Paard Nijkerk op 6 juli

Ondanks dat deze rit recreatief bedoeld is, is er toch ook een mogelijkheid competitief mee te doen. Hierbij gaat het niet alleen om de snelste tijd in de vijf hindernissen die gereden kunnen worden, maar is er ook een puzzel op te lossen. In het wegtraject zijn letters te vinden die aan het eind van de rit een spreekwoord of gezegde vormen. Tijdens de pauze worden de grooms uitgedaagd een spel te spelen, en alle onderdelen bij elkaar opgeteld bepaalt de winnaar(s) van deze dag.

Twee hindernissen zijn gebouwd op het prachtige traject en de overige drie op het grasterrein achter Manege Luxool.

Er zijn horecavoorzieningen met terras en ook aan het vermaak van de kinderen is gedacht. Voor belangstellenden die de route willen fietsen ligt een routekaart klaar op het secretariaat. Na afloop is er de mogelijkheid deel te nemen aan de barbecue.

Tijdens het rijden van de hindernissen is een groom verplicht en zijn menner en groom beiden verplicht een veiligheidshelm te dragen.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven