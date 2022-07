Dagprogramma Hippiade Mennen bekend

Wijzigingen

Bij het publiceren van het vraagprogramma van de Hippiade werd bekend dat de kampioenschappen dressuur mennen klasse B tot en met ZZ voor enkelspannen en tweespannen, dit jaar voor het eerst verreden wordt over twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft de eerste proef van de klasse waarin een combinatie uitkomt en wordt beoordeeld door twee juryleden. Deze proef geldt als kwalificatie voor het tweede onderdeel (de tweede proef) van het dressuurkampioenschap, net zoals bij de dressuur onder het zadel.

Het aantal combinaties dat doorgaat naar het tweede onderdeel is 25 procent van het totaal aantal combinaties in die klasse, met een minimum van drie combinaties. Ook deze proef wordt door twee juryleden beoordeeld. Kampioen van een klasse is de combinatie met de hoogste gemiddelde score over beide proeven.

De startvolgorde wordt voor beide proeven bepaald door middel van loting.

Bekijk hier het dagprogramma van de Hippiade

Melanie van de Bunt won vorig jaar drie medailles

