Dagprogramma Strijd der Districten 2023 bekend

De ochtend staat in het teken van de jeugdmenners tot 18 jaar die het tegen elkaar opnemen, waarna de prijsuitreiking volgt. ’s Middags komen achtereenvolgens de enkelspan pony’s, enkelspan paarden, tweespan pony’s en tweespan paarden in de ring. Het wedstrijdgedeelte eindigt met de rubriek vierspan pony’s, waarbij het winnende vierspan pony – team van het winnende mendistrict tijdens de prijsuitreiking in de piste blijft.

De livescoring wordt getoond op Hoefnet.

Uiterlijk 24 januari dienen de Mendistricten hun deelnemers op te geven. Daarna wordt de startlijst opgemaakt. Mendistrict Noord heeft zijn team al bekend gemaakt. Die vind je hier.

Beken je kleur!

Moedig de deelnemers aan tijdens de spectaculaire Strijd der Districten door bovenkleding te dragen in de kleur van je mendistrict!

Ben je voor Noord? Draag dan oranje!

Ben je voor Oost? 29 januari is rood je kleur!

Ben je voor Zuid? Dan is wit jouw kleur deze dag!

Ben je voor West? Kom dan in het blauw!

Klik hier voor het programma en de updates

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.