Dan Naprous verdient wild card voor Olympia

Dan Naprous in actie tijdens Londen Olympia 2017

Naprous bleef Dick Lane en James Broome voor. Het is niet de eerste keer dat de 41-jarige stuntman het felbegeerde startbewijs wint. Ook in 2012, 2014, 2015, 2016 en 2017 kwam hij in Londen Olympia aan de start.

De andere wild card in Londen Olympia was al eerder toegekend aan Boyd Exell. Naprous en Exell nemen het gedurende drie dagen op tegen Koos de Ronde, Glenn Geerts, Chester Weber, Edouard Simonet en Benjamin Aillaud.

De wedstrijden in Londen beginnen op donderdag 20 december met een warming up wedstrijd, die niet meetelt voor de Wereldbeker. De eerste wedstrijd van de Wereldbeker is op vrijdag 21 december om 12.45 uur. De Wereldbekerpunten worden verdeeld op zaterdag 22 december in de wedstrijd die om 18.40 uur Engelse tijd van start gaat.