Daniel Naprous verzorgt show op London International Horse Show

Daniel Naprous rijdt met zijn vierspan op het hoogste niveau en zal dit jaar ook van start gaan tijdens de FEI Wereldbekerwedstrijd Mennen in Londen. Zijn zus Camilla, die onder andere bij acht seizoenen van Game of Thrones als paardenmeester diende en talloze acteurs opleidde, zal ook te zien zijn in de gloednieuwe show.

In de act staan tien paarden en negen stuntmannen centraal. Er gaan hoge snelheden behaald worden met stunts en demonstraties van stunts die werden uitgevoerd in Hollywood-films zoals Wonder Woman en Game of Thrones. Het team van The Devil’s Horsemen, dat hun leven heeft gewijd aan het trainen van de paarden, begint de tentoonstelling met een ‘bestuurderloze’ koets met vier paarden die door de hoofdarena galopperen.

Daniel Naprous

De afgelopen 50 jaar heeft The Devil’s Horsemen samengewerkt met ’s werelds beste regisseurs, productiebedrijven en producenten zoals Netflix en Disney. Zij leveren paarden en koetsen en geven lessen aan acteurs voor bekende reclame spots en tv-series.

“We zijn vereerd dat wij mogen optreden op de London International Horse Show. We zullen het publiek een uniek en boeiend optreden brengen, waarbij de dingen die je van ons op tv kunt zien, live worden getoond”, aldus Daniel Naprous.

Eerder dit jaar publiceerden we al een bericht over hoe Daniel Naprous dit werk combineert met de wedstrijdsport. Dat verhaal lees je hier

Bron: The London International Horse Show