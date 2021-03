Data Hippiade 2021 bekend

Er is nog veel onzekerheid over het verloop van de hippiade, maar de organisatie is inmiddels gestart met de voorbereidingen.

Hoe de week van de Hippiade wordt ingevuld is nog niet bekend en is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen van de coronamaatregelen.

Scenario's

“We gaan de komende weken veel verschillende scenario’s uitwerken”, vertelt KNHS Manager wedstrijdsport Gerard Arkema. “Het is zeker dat we er alles aan gaan doen om de Hippiade plaats te laten vinden.”

De werkorganisatie heeft 14 april overleg met alle Regiovoorzitters. Hierin worden verschillende scenario’s doorgenomen, zodat iedereen zich zo maximaal mogelijk kan voorbereiden. “We streven ernaar om in de tweede helft van april meer duidelijkheid te kunnen geven. Alles is mede afhankelijk van de kabinetsbesluiten.”

Bron: KNHS