Datum WK vierspannen 2024 Szilvásvárad bekend

Het is de tweede keer dat Szilvásvárad gastheer is van het Wereldkampioenschap voor vierspannen. De eerste keer was in 1984. Precies 40 jaar later heeft de Lipizzaner State Stoeterij het voorrecht om ’s werelds beste vierspanmenners te verwelkomen op de prachtige locatie in Szilvásvárad. In 2021 en 2022 organiseerde Szilvásvárad met succes het WK Jonge Menpaarden en de afgelopen jaren werden er veel CAI2*- en CAI3*-wedstrijden georganiseerd.

De internationale wedstrijd van dit jaar vindt plaats van 13-16 juli en is open voor driesterren enkelspan en tweespan paarden en is een 3* wereldbekerkwalificatiewedstrijd voor vierspan paarden.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.