Datum Hippiade mennen 2019 vastgesteld

Dit kampioenschap is de laatste in de reeks Hippiades op de terreinen van het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Ook in 2019 is de Hippiade voor de klassen B tot en met ZZ. Het betreft de disciplines dressuur en vaardigheid. Selecties voor deelname aan de Hippiade gaan via de Districtskampioenschappen van mendistricten.

(Foto: Matthew van Veen)