De beste wensen voor 2023!

Nu 2023 nadert kunnen we gelukkig terugkijken op een jaar vol (sport)activiteiten, evenementen, wedstrijden en mooie ritten! Dat bleek uit de eindejaars-challenge ‘My Most Menorable Men-Moment’, waarin mooie en ontroerende verhalen gedeeld werden.

Dit jaar werd Hoefnet overgenomen door MP Horses, waarmee de realiseerbaarheid van de toekomstplannen van Hoefnet wordt vergroot. Het Hoefnet-team dat je op de hoogte houdt van het nationale – en internationale mensportnieuws is ongewijzigd gebleven. We houden ook in 2023 de kalender bij en voorzien je van nieuws, fotoalbums en verslagen.

Wij wensen je een gelukkig, succesvol en vooral gezond 2023!

Meike

Cindy

Kriszti

Frans

Maria

Gemma

Magda

Petra