De inschrijving voor Men Indoor Competitie (M.I.C.) Nijkerk is geopend

De competitie voor pony’s bestaat uit 2 wedstrijddagen: 31 oktober 2020 en 9 januari 2021 met een finaledag op 20 maart 2021. De competitie paarden en jeugd bestaat ook uit 2 wedstrijddagen: 14 november 2020 en 13 februari 2021 met een finaledag op 20 maart 2021.

De spelregels van MIC Nijkerk

– Je rijdt, verdeeld in groepen, 2 keer het parcours. Ook tijdens de finale.

– Je kan er ook voor kiezen om maar aan één wedstrijddag deel te nemen. Maar om voor de finale in aanmerking te komen dien je deel te nemen aan beide wedstrijddagen.

– Elke rijder mag per wedstrijddag aan 1 rubriek deelnemen. Dit om zoveel mogelijk menners de kans te geven om te kunnen deelnemen.

– Er is geen prijsuitreiking tijdens de competitiedagen, alleen tijdens de finale.

– Van de hoogst geplaatsten over 4 parcoursen komt minimaal 1 op de 4 combinaties per rubriek terug in de finale. Alle finalisten starten dan met een schone lei.

Aanvullende informatie

Er wordt gereden onder het KNHS Wedstrijdreglement Mennen Minimarathon. Inschrijfgeld € 20,00 per deelnemer, per wedstrijddag. Het inschrijfgeld kan bij aanmelding op het secretariaat alleen worden voldaan per pin.

De organisatie houdt zich aan de COVID-19 regels die op het moment van de wedstrijd gelden. Tegen die tijd wordt u daar nader over geïnformeerd.

Lees hier alle informatie

Eventuele vragen kunnen alleen gesteld worden per mail: [email protected]

Via deze link kun je inschrijven.

Let op! Binnen 5 werkdagen na het verzenden van je aanmelding, ontvang je pas een bevestiging van de inschrijving (dus niet direct na verzending van je inschrijving).