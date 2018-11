De nieuwe MenSport komt er aan…

Ook de liefhebbers van authentiek komen aan hun trekken, want niet alleen nemen we een kijkje in het prachtige Rijtuigenmuseum in Valkenswaard, maar krijgen we ook een verslag over de rijtuigrestauratie voor Kasteel Duivenvoorde. Nine ’t Hoen legt uit hoe we een paard in topconditie kunnen houden.

Paul Claessen geeft een uiteenzetting over hoe hij een tuig maakt. En een journalist ging op onderzoek uit welke dekens we in het winterseizoen het beste kunnen gebruiken. Tevens stevent de strijd om de Aveve MenSport Wisseltrofee af op een spannende finale.

Kortom weer genoeg te zien en te lezen. Vooral veel plezier ermee gewenst!