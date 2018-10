De nieuwe MenSport komt eraan …

De redactie heeft gesproken met Mark Wentein, die uiteindelijk zijn zwemvliezen ingepakt kon laten. Mensport heeft zicht verdiept in de kracht van krachtvoer en ging voor “Allemaal Familie” op bezoek bij een Zeeuwse menner wiens dochter en kleindochter met veel plezier dezelfde hobby beoefenen.

Wil je iets meer weten over Mendurance? In dit nummer komen een paar ervaringsdeskundigen aan het woord. Of heb je nog enkele vakantiedagen tegoed? Er is weer een mooie locatie gevonden om die dagen door te brengen.

Kortom genoeg artikelen om je door te laten informeren en inspireren, veel plezier ermee!