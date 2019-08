De Ronde en Chardons zeker van Wereldbeker

Het laatste weekend in september is er nog een kwalificatiewedstrijd in het Hongaarse Izsák, maar dit brengt de sterke positie van de Nederlandse vierspanmenners niet in gevaar. Het klassement wordt aangevoerd door Boyd Exell met 95 punten, gevolgd door Koos de Ronde op de tweede plaats met 77 punten. IJsbrand en Bram Chardon staan ex-aequo derde met 76 punten.

Komend weekend komen de TeamNL menners in actie op het Europees Kampioenschap in Donaueschingen, dat overigens niet meetelt voor de Wereldbekerkwalificatie.

Klik hier voor de volledige stand.

