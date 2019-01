De Strijd der Districten komt er aan!

District Oost won alle voorgaande edities van de Districtscup en is dit jaar wederom kanshebber. Tijdens Indoor Nijkerk werden de startbewijzen voor Oost vergeven. Eind december viel in Zuidbroek de beslissing in District Noord. Begin januari werd de selectie van Zuid bekend tijdens het Districtskampioenschap in Merselo. De afvaardiging van West werd vorig weekend bekend na Indoor Houten.

De jeugdmenners strijden niet alleen om de Junior Strijd der Districten, de beste 15 menners komen in aanmerking voor een startbewijs voor de minimarathon jeugd tijdens Paard&Koets in Kronenberg op zaterdag 20 april.

De deelnemers ontvangen een herinneringslint en prijzengeld, beschikbaar gesteld door De Lemerij, Excellent, Hatro en Kelders.

De entree in Ermelo voor de Strijd der Districten is gratis en evenals voorgaande jaren roept de organisatie de supporters op hun District aan te moedigen in hun eigen kleur bovenkleding: Noord = oranje, Oost = rood, Zuid = wit, West = blauw!

Bekijk hier onder de animatie van de parcourstekening.

Meer informatie: www.hoefnet.nl/strijdderdistricten

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.