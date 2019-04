De zweep is het ruiterbeen van een menner

Ophouding niet altijd genoeg

Leonne van Gestel is van origine dressuurruiter en maakte later de overstap naar de aangespannen sport. In haar carrière als menner werd zij drie keer Nederlands kampioen. Verder is Leonne instructeur niveau 3 voor onder het zadel en niveau 4 instructeur voor de mensport. Daarnaast is ze óók nog allround jury voor het mennen, waarbij ze alle klassen mag jureren.

“Als je op een paard zit en hij loopt over de buitenschouder weg, begrens je die schouder met je buitenhand en buitenbeen. Als je paard voor de koets loopt is dat niet zo makkelijk gezegd als gedaan. Vaak wordt er in zo’n situatie wel gezegd ‘maak een ophouding met je buitenhand’, maar op die manier kun je de schouder nooit correct naar binnen verplaatsen.”

Begrenzen, belonen en corrigeren

Hoe gebruik je de zweep dan als aanvulling op jouw manier van rijden? En welke zweep kun je daar het beste voor gebruiken? Dit en nog veel meer legt Leonne van Gestel je graag uit. “De zweep kan helpen bij alle zijwaartse bewegingen. Je kunt je paard ermee belonen, corrigeren én begrenzen als hij bijvoorbeeld over zijn schouder wegloopt. De reden waarom je de zweep gebruikt bepaalt ook hoe je de zweep vasthoudt, hoe je hem beweegt en op welke plek je je paard raakt. ‘Met een lange zweep kun je bijvoorbeeld beter bij de schouder van je paard, maar die liggen meestal erg zwaar in de hand. Een optie is dan om een korte zweep met een lang touwtje eraan te gebruiken. Die vergt alleen wel wat oefening voordat je die correct kunt gebruiken.”

