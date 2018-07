Deelnemers Mendistrict Oost voor Hippiade Mennen bekend

Naast de bekende Twentse gastvrijheid ontbrak het de menners, officials, het publiek en de paarden en pony’s aan niets. Er waren voldoende maatregelen genomen tegen de voorspelde hitte, die achteraf meeviel. Er waren extra waterpunten en de aanspanningen werden gejureerd vanuit een tent zodat ook de jury zo min mogelijk last van de warmte had.

In plaats van een prijsuitreiking aan het einde van de dag was er een korte uitreiking, direct nadat de uitslagen per rubriek bekend waren. Deelnemers die al naar huis waren kunnen hun prijs alsnog afhalen op de Hippiade of tijdens de algemene ledenvergadering.

Hanne Louise de Koning tekende de beide vaardigheidsparcoursen die goed te rijden waren, maar waarbij de tijd soms scherprechter bleek. Beide vaardigheidsparcoursen lagen op een perfecte zandbodem zodat met name in de barrage hoge snelheden werden gehaald.

Hoewel nog geen onderdeel op de Hippiade reden zes menners een Kür op Muziek. Marlies van Drie won met haar pony Aladin de ponyrubriek op de door haar uitgezochte K3 muziek. De allerlaatste start van de dag was voor Hans Ouwersloot die met zijn Coco de ZZ , en daarmee de Kür op Muziek voor paarden op zijn naam schreef op de tonen van Abba.

De voor de Hippiade geselecteerde menners krijgen vanuit Mendistrict Oost een training aangeboden zodat ze hun beste beentje voor kunnen zetten op 22 september in Ermelo.