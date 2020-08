Deelnemers Wereldbekerseizoen vierspannen 20/21 gelijk aan vorig seizoen

De 10 voor de Wereldbeker gekwalificeerde menners zijn:

Boyd Exell (AUS) Koos de Ronde (NED) IJsbrand Chardon (NED) Bram Chardon (NED) Chester Weber (USA) Benjamin Aillaud (FRA) Jerome Voutaz (SUI) Mareike Harm (GER) Glenn Geerts (BEL) József Dobrovitz (HUN)

De wedstrijden

Na de verplaatsing van Stockholm naar februari 2021 en de annulering van Stuttgart blijven er zeven wedstrijden over, plus de finale in Bordeaux:

Lyon (FRA) 31 October-1 November 2020 Maastricht (NED) 6-7 November 2020 Budapest (HUN) 28-29 November 2020 Geneva (SUI) 12-13 December 2020 London (GBR) 18-19 December 2020 Mechelen (BEL) 26-30 December 2020 Leipzig (GER) 14-17 January 2021

Bordeaux (FRA) – Finale 4-7 February 2021

Na de loting is bekend, welke menner op welke wedstrijd start.

Boyd Exell is de titelverdediger

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.