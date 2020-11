Definitie ‘paardenhouderij’ bij I&R 2021 nader uitgelegd

De Europese diergezondheidsverordening bepaalt wat de definitie van ‘de houder’ is. In de Europese bepaling wordt ‘de houder’ opgesplitst in twee natuurlijke – of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn in de registratie, namelijk:

1. Exploitant van het paard: degene die verantwoordelijk voor het paard;

2. Exploitant van de locatie: degene die verantwoordelijk is voor de locatie.

De exploitant van het paard is de eigenaar van het paard óf degene die verantwoordelijk is voor de dagelijkse verzorging van en besluitvorming over het paard, en dus verantwoordelijk voor de registratie van het paard in de database én de koppeling aan een locatie in de database.

De exploitant van de locatie zorgt voor de registratie van de locatie, zodat de exploitant van het paard de koppeling van zijn registratie in de database kan maken met de locatie. Exploitant van het paard en de exploitant van de locatie kunnen dezelfde persoon zijn.

De houderij

De houderij of ‘inrichting’ betekent elke locatie waar dieren worden gehouden, op tijdelijke of permanente basis, met uitzondering van dierenartspraktijken of -klinieken. Hiermee wordt aangegeven dat het zowel om een gebouw met stallen kan gaan als een weide. De exploitant van de locatie registreert in de database zijn locaties waar paarden verblijven en wanneer deze persoon zelf niet de exploitant van het paard of paarden is, eindigt daar de registratieplicht.

Het feitelijke registreren mag de exploitant van het paard ook uitbesteden, bijvoorbeeld aan de stalhouder. Een stalhouder kan dit als service gaan bieden richting zijn klanten, maar het blijft de verantwoordelijkheid van de exploitant van het paard zelf dat het paard ook daadwerkelijk opgenomen is in de database.

Bron: LTO Nederland