Voormalig Duits bondscoach Ewald Meier overleden

Op twaalfjarige leeftijd deed hij thuis op de boerderij al het werk met paarden. Hij leerde het beroep van leerlooier, maar maakte al spoedig daarna van zijn hobby zijn beroep. Meier behaalde successen in de hoogste klassen van de dressuur-, spring- en eventingsport.

In Meißenheim, waar hij in 1973 samen met zijn echtgenote Felicitas ging wonen, stapte hij voor het eerst op de koetsbok om vierspan te gaan rijden. Vervolgens ging hij ook menpaarden opleiden. Al snel was zijn talent in de mensport zichtbaar; hij behaalde overwinning na overwinning, werd twee keer Duits kampioen en won twee zilveren en een bronzen medaille bij wereldkampioenschappen.

In 1989 stopte hij als actief menner in de wedstrijdsport toen de Duitse hippische bond hem aanstelde als bondscoach voor de tweespannen. Vanaf dat moment was hij het hele jaar op pad om de kaderleden te trainen, hen te begeleiden op wedstrijden en tijdens kampioenschappen in heel Europa en de USA. Hij werd instructeur voor de opleiding van juryleden en parcoursbouwers en bovendien medewerker voor de actualisering van nationale en internationale mensportreglementen.

Als meninstructeur ontving hij de prestigieuze onderscheiding “Fahrmeister” en was internationaal parcoursbouwer en technisch afgevaardigde. In 1995 werd hij ‘chef bondscoach’ en werd daardoor ook verantwoordelijk voor de vierspannen. Later kwamen daar ook de ponyrubrieken bij, die onder zijn hoede de internationale mensport domineerden.

Op zijn palmares als coach staan 70 medailles bij wereldkampioenschappen, een unieke prestatie. Voor zijn successen als sporter en als trainer ontving hij van de Duitse hippische bond de hoogste onderscheidingen.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.