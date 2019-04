Deze keer in MenSport…

In deze editie deel I van de vakantiespecial: waar kunt u naar toe om te mennen in België en de zuidelijke provincies van Nederland? Wat bleek: keuze te over! Ook een verhaal met de eigenaar van een van de mooiste, Nederlandse collecties authentiek gerij met bijbehorende accessoires en een verslag van een van onze journalisten over menpaden of juist het ontbreken ervan. We hebben in dit nummer nog meer mooie en bijzondere verhalen, zoals:

– Op bezoek bij de Belgische menners, Lisa Huys en Dirk Vanhees

– Op bezoek bij Gerard en Graciëlla Schut voor Allemaal familie

– Een In Memoriam van een bijzonder man

– Belangrijke ‘ins en outs’ over de Voskamp MenSport Jeugdcup

– En nog veel meer….

Heel veel leesplezier!

Nu verkrijgbaar in de boekhandel of via Paardenmagazines.nl