Diesel en Farell nemen afscheid van de wedstrijdsport

Dankzij de prestaties van beide paarden staat Rudolf Pestman op de eerste plaats van de FEI world ranking. Succespaard Diesel won dit jaar goud op het Nederlands kampioenschap en werd eerste op de internationale wedstrijd in Greven. De karakteristieke bonte ruin is nu 19 jaar oud, maar was Rudolfs eerste keus voor het WK in september. Het zou Diesels laatste wedstrijdoptreden worden, maar helaas is hij momenteel niet oké. Hij loopt niet zoals het zou moeten en voorbereiding op een zware WK marathon is niet realistisch.

Rudolfs tweede paard, Farell (12 jaar) werd in de schaduw van Diesel opgeleid en was diens beoogde opvolger. Farell (alias Fair Play) draaide internationaal inmiddels op het hoogste niveau goed mee. Tijdens zijn laatste internationale wedstrijd in Ksiaz (Polen) was hij in de sterk bezette rubriek de beste in dressuur. Maar twee dagen later was hij kreupel en bleek hij artrose in de voorvoet te hebben. Dat betekende het einde van zijn wedstrijdcarrière.

Maatjes

Diesel begon en eindigde zijn internationale sportcarrière met een overwinning. In 2012 debuteerde hij winnend tijdens CAI 3* Dillenburg. Eind mei sloot hij zijn internationale sportcarrière dus af met een overwinning (CAI 3* Greven). Het is jammer dat het afscheid een aantal weken eerder komt dan gepland, maar Rudolf is zijn paard vooral dankbaar voor alles wat hij hem heeft gebracht. “Diesel wil heel graag aandacht, maar is absoluut geen knuffelpaard. Hij heeft meer zoiets van ‘laten we maar wat gaan doen’,” vertelt Rudolf over zijn oogappel. De paarden zijn z’n maatjes. Over Farell zegt hij: “Zijn carrière is super verlopen. Hij heeft vaak een beetje in de schaduw van Diesel gestaan, omdat die in het geval van een grote wedstrijd vaak voorrang kreeg. Eigenlijk zou het nu zijn tijd worden om te gaan shinen. Farell is een echt knuffelpaard en kan uren met je kroelen. Wel met een behoorlijke gebruiksaanwijzing en redelijk autistisch. Maar echt een schat, ik kan met hem lezen en schrijven.”

De beide paarden mogen gaan genieten van hun wedstrijdpensioen en zullen ongetwijfeld nog menig recreatief ritje in de omgeving van Eext gaan maken.

