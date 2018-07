District Noord verdeelt Hippiade startbewijzen

Het was er niet alleen zeer warm, maar ook flink stoffig. In de acht dressuurringen en het vaardigheidsparcours vlogen de stofwolken aardig in het rond.

Als eerste werden de prijzen van de dressuurringen uitgereikt en later op de dag werden daarvan de kampioenen gehuldigd en de afvaardigingen voor de Hippiade bekend gemaakt. Ook de prijzen van de vaardigheid werden later op de dag uitgereikt.

Twee kampioenstitels

Diverse deelnemers waren goed en vorm en mochten twee kampioenstitels in ontvangst nemen in verschillende rubrieken, zoals Koerina Dijkstra (enkelspan paard B en enkelspan paard Z/ZZ), Marjet Westerhoff (enkelspan paard L en enkelspan paard ZZ), Koen de Wit (enkelspan pony L en enkelspan pony Z), Petra Hoeksema (enkelspan pony M en enkelspan pony Z vaardigheid) en Hindriëtta Lamein (tweespan pony L en tweespan pony M vaardigheid).

Allerlaatste deelnemer

Als hekkensluiter van de dag, zo rond 17.00 uur, haalde Hindriëtta Lamein met haar ponytweespan Karlo en Kastanjehof Jip haar tweede kampioenstitel van de dag binnen. Zij was de snelste L- combinatie van de dag. ‘Supergaaf om dat met deze twee toppers te doen. Voor de 20-jarige Karlo was dit zijn kampioenstitel nummer zoveel en voor Jippie zijn eerste’.

Met een routinier en een jonge pony won Hindriëtta Lamein de L-titel

De kampioenen en reservekampioenen op een rijtje:

Dressuur:

Enkelspan paard B:

Koerina Dijkstra (Silke Bernou fan e les)

Res. Tsjerk de Jong (Joy)

Enkelspan paard L:

Marjet Westerhoff-Feunekes (Hercules)

Res. Liesbeth van der Wal-Haanstra (Rykman)

Enkelspan paard M:

Jacques Poppen (Anniek uit de Poppenkast)

Res. Geke Oosting (Elroy)

Enkelspan paard Z/ZZ:

Koerina Dijkstra (Lutske Bernou fan e les)

Frans Wijts (Bernardus)

Tweespan paard B/L/M/Z/ZZ

Harry Streutker (Yk Arjan/Dempsey JW)

Enkelspan pony B:

Marianne Wijdenes (Wrentnall Red Fox)

Res. Larissa Jansma (Honey Bee’s Jolivier)

Enkelspan pony L:

Koen de Wit (Happy DW)

Res. Alie Boekelo (Black Diamond’s Purdy)

Enkelspan pony M:

Annechien Pol (Kastanjehof Ilian)

Res. Petra Hoeksema (Torenhoeve’s Matcho)

Enkelspan pony Z:

Koen de Wit (Welshrijks Shin Chan)

Res. Dieke Slingerland (Rujas Dilly)

Enkelspan pony ZZ:

Francisca den Elzen (Bart Blom)

Res. Ester Hoogeveen (Sanbuarster Morris)

Tweespan pony B/L:

Foekje van der Meulen (Joarmerhoeves Cupido/Trefyjys Maestro)

Tweespan pony M/Z/ZZ:

Carolien Fischer (Frits/Lavell)

Vaardigheid

Pony sulky L/M:

Alie Boekelo (Max)

Res. Bianca de Warle (Lucky King of Hearts)

Enkelspan pony L:

Janneke Gelderman (Runehoeve’s Mara)

Res. Lisanne Timmers (Silver)

Enkelspan pony M:

Petra Hoeksema (Torenhoeve’s Matcho)

Res. Ronald Prak (Black Diamonds Purdy)

Enkelspan pony Z:

Petra Hoeksema (Bob van Nieuwenhuis)

Res. Laura Doornbos (Windhoek’s Guido)

Enkelspan pony ZZ:

Charity Melissa Frinsel (Anja)

Res. Bianca ten Hoeve (Lady Silverstar)

Tweespan pony L:

Hindriëtta Lamein (Kastanjehof Jip/Karlo)

Res. Ramon Oosterveld (Ottewolde’s Armando/Woldbergs Componist)

Tweespan pony M/Z/ZZ:

Hindriëtta Lamein (Karlo/Optimist)

Enkelspan paard L:

Xander Tuitjer (Fantasy)

Res. Sandra Rusticus (Harold)

Enkelspan paard M:

Henri ten Hoeve (Ulinde)

Enkelspan paard Z/ZZ:

Daan Goekoop (Scheerdonks Body)

Tweespan paard L/M/Z/ZZ:

Harry Streutker (Yk Arjan/Dempsey JW)