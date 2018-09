Districten bereiden hun menners voor op kampioenschappen

Henri ten Hoeve (Foto: Frank Ritsema)

Mendistrict Noord

Op zaterdag 4 augustus werd er voor de geselecteerden voor de Hippiade van Mendistrict Noord al een trainingsdag gehouden. Tijdens de trainingsdag werd er één dagdeel besteed aan de vaardigheid en één dagdeel aan de dressuur. Veel geselecteerden maakten gebruik van deze trainingsdag in Steenwijk. Instructeurs Ito Werkman en Paul Versluis gaven diverse extra tips gegeven waar de deelnemers in de weken na de training, ter voorbereiding op de Hippiade, mee aan de slag kunnen.

Op vrijdagavond 24 augustus 2018 organiseerde Mendistrict Noord een marathontraining. Deze training was bedoeld voor de geselecteerden voor het kampioenschap samengesteld mennen in Gaasterland. Ongeveer de helft van de noordelijke geselecteerde deelnemers kwam naar het hindernisterrein van Stichting Mensport Nienoord waar onder leiding van Paul Versluis drie hindernissen getraind werden. Eerst werd er gezamenlijk verkend en kregen de deelnemers adviezen aangereikt over de manier waarop je hindernissen verkent en gaat rijden. Vervolgens vond de training plaats in groepjes van twee dezelfde soort aanspanningen. Om de beurt werd een hindernis gereden en geklokt en werden de gereden lijnen besproken. Vervolgens werd dan nog bekeken en geprobeerd of een andere lijn misschien sneller en/of vloeiender ging. Er werd getraind in drie verschillende hindernissen, waar zowel korte als lange lijnen in zaten en natuurlijk ontbraken daarbij de waterbak en de hindernis met de bult niet. Ook de noordelijke menners kijken terug op een zeer geslaagde training en nemen de tips mee naar hun kampioenschap.

Mendistrict Zuid

Op maandagavond 27 augustus werd in Boxtel een training gegeven voor de afgevaardigden naar Gaasterland uit District Zuid. Leonne van Gestel gaf de menners goede tips voor de dressuur en Berry van den Bosch nam de vaardigheidstraining voor zijn rekening. Het werd een geslaagde avond die de menners voor herhaling vatbaar vonden.

Mendistrict Oost

Voor de geselecteerde menners voor de Hippiade organiseert Mendistrict Oost een aantal trainingen. Alle geselecteerde menners voor de Hippiade Mennen hebben een link ontvangen waarop ze zelf hun training kunnen plannen. Op 24 augustus was de eerste training in Garderen. Daar kregen de deelnemers dressuur- en vaardigheidstraining van Jaap Boom. Ze reden hun dressuurproef en kregen nuttige tips mee om thuis mee verder te trainen. Er stond een technisch vaardigheidsparcours opgesteld, wat dankzij de aanwijzingen van Jaap toch goed te rijden bleek.

Op zaterdag 15 september is de tweede training in Wenum Wiesel. Daar verzorgt Ank Wickel de dressuur en Ewoud Boom de vaardigheid.

Mendistrict West

Als service aan haar leden geeft ook District West een instructieavond voor alle geselecteerden van de Hippiade. Voor de training die op 5 september in Maasdijk gepland stond, waren te weinig aanmeldingen om deze door te laten gaan. De tweede training is op 12 september en gaat wel door. Deze is in Hoofddorp en de instructie wordt verzorgd door Hans Zumbrink en Wim de Groot. Er worden twee dressuurbanen neergelegd voor een proefgerichte training en er is een vaardigheidsparcours waar met instructie getraind gaat worden.

De mendistricten zijn dus zeer actief voor hun leden richting de kampioenschappen. Komende week is het vizier gericht op het kampioenschap samengesteld Tijdens de Hippiade wordt er natuurlijk ook weer gestreden om de Hatro Cup voor het beste district. Aan de voorbereiding van de menners zal het niet liggen.