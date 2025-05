Districtkampioenen SWM Oost bekend

Bij de tweespan paarden klasse L, vierspan pony’s klasse M en tandem pony’s klasse L wonnen de Districtkampioen hun rubriek met meer dan dertien strafpunten verschil op hun concurrentie. Het waren Johan Holties, Gerco van Tuyl en Geke Blokland die met kop en schouders boven de rest uitstaken.

Johan Holties Districtkampioen tweespan paarden klasse L

Mellanie Bertelkamp

Bij de enkelspan paarden klasse M was het een stuk spannender, maar toch wist Mellanie Bertelkamp met haar tuigpaardmerrie Jilldrini voor het tweede jaar op rij het Districtkampioenschap te winnen. De twee zijn ongeveer 3,5 jaar bezig. In 2024 werden ze Districtkampioen in het L in Ugchelen. Aan het eind van het seizoen, tijdens de SWM in Hengelo, debuteerden ze in het M. In Rijssen reden ze hun derde wedstrijd en door de winst zijn ze voor het tweede jaar op rij Districtkampioen!

“Maar er waren echt nog wel dingen die beter konden, hoor! Zo sprong ze verkeerd aan in de galop en het halthouden in de dressuurproef ging niet helemaal goed. Daardoor was ook het achterwaarts niet correct. Maar we reden wel een dubbel foutloze vaardigheid, dus ik ging met een behoorlijk goed gevoel de marathon in zondag”, laat Mellanie Bertelkamp weten.

Mellanie Bertelkamp tijdens het DK in Rijssen

Minder kijkerig

Mellanie stond voor aanvang van de marathon als tweede, achter Inge Winter met Juriana. Zij liep helaas tegen een herstelde parcoursfout aan in hindernis zes, waardoor Mellanie na afloop opschoof naar de eerste plaats. “Wij hadden ook wel iets meer uit de marathon kunnen halen! Jilldrini kan soms nog wat kijkering zijn op elementen in de hindernissen, zoals sproeiers bijvoorbeeld. Ze raakt dan iets afgeleid en dat is natuurlijk niet zo goed voor onze tijden. Maar in Rijssen keek ze nauwelijks naar de sproeier, daar was ik heel blij mee! Ik vind wel dat we de marathon nog iets meer moeten oefenen, dat kan een stuk strakker en vlotter. Tijdens het DK in Rijssen zijn we bijvoorbeeld een poort voorbij gereden. Dat zijn kostbare seconden.”

Belangrijke eigenschap

Mellanie is van plan om in de toekomst internationaal te gaan starten met Jilldrini. “Ze is een super fijn paard, wil echt voor me werken. Ik heb heel veel vertrouwen in haar, je merkt dat ze elke wedstrijd beter wordt!” Wat maakt hen zo succesvol? “Een goede trainer denk ik, haha!” Ze doelt daarmee op Wito Mink van Stal Hulkesteijn, waar Mellanie werkt en veel paarden voor de wagen rijdt. “Daarnaast is Jilldrini behoorlijk eenkennig, maar daardoor heel erg op mij gericht. Ze wil echt voor me werken en ik denk dat dat een hele belangrijke eigenschap is als je wilt presteren in de sport!”

Klik hier voor alle resultaten

Klik hier voor het fotoalbum

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.