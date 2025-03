Districtkampioenen vaardigheid West bekend

Enkelspan pony's

Al snel waren de eerste deelnemers in de baan om het door Paul Loman gebouwde parcours te verkennen en kon daarna de eerste van start. Het uitdagende parcours zorgde er voor dat pas aan het einde van de ochtend de eerste barrage verreden werd door Nomi Steenbergen. Helaas pakte ze een verkeerde poort waardoor deze niet meetelde voor het klassement. Toch wist ze kampioenstitel mee naar huis te nemen met pony Mo in de klasse L. Ingeborg Geensen met Rex werd reservekampioen en vlak hierachter eindigde Leon van Rooijen met Voswijck’s Oreo.

Kees van Baren meldde zich kort na Nomi als eerste rijder met dubbel 0 na een fantastische rit met zijn pony Kwibus in de klasse M! De leden van de Voornruiters deden het goed in deze klasse en naast Kees als kampioen mocht ook Richard van Dommelen het podium betreden als reservekampioen. Jan-Marc Vonk pakte de derde plaats.

Met het spits afgebeten volgden er meerdere rijders met foutloze ronden. Zo ging Kimberley Langezaal met haar pony Sky met volle overtuiging en dubbel 0 naar de titel in de klasse Z/ZZ enkelspan pony. Vlak hierachter, met helaas met beide pony’s een balletje in het parcours, volgde Carine Vos – van der Drift met Kyano en Henkie.

Enkelspan paarden

Bij de paarden in klasse L was wederom een Voornruiter op het podium. Marco Delfgou reed een dubbel 0 in de eerste ronde maar reed helaas in de barrage een balletje. Toch wist hij de rest voor te blijven en werd hij kampioen.

In de samengevoegde klasse enkelspan paard klasse M/Z/ZZ was het nog even spannend. Daar waar Jan Bijeman een sterke eerste ronde neerzette, moest hij in het eindklassement helaas zijn meerdere bekennen aan Gerard Schenk, die overal toch net wat beter uit de verf kwam. Cindy Benschop pakte een mooie derde plaats.

Tweespannen

In de tweespan pony categorie werd wederom hard gestreden voor de titel. Linsey Heijne wist er uiteindelijk met de winst vandoor te gaan met Toliene en James Bond in de klasse L. Kimberley Langezaal wist Raymon Leliveld te kloppen in de M klasse.

Naast de kleintjes reed Monte Visser met zijn Bloids als enige in de tweespan paard klasse, helaas wat balletjes maar dit mocht de pret niet drukken, de ervaring is weer opgedaan.

Sulky

De sulky klasse werd dit jaar niet heel druk bezocht en hierdoor werden de klasse in handicap verreden. Het lag dicht op elkaar tussen Kelly Thijssen en Beau van der Steen maar uiteindelijk was het Kelly met haar pony Vlammetje die de kampioenstitel mee naar huis mocht nemen.

Al met al was het een mooie, goed georganiseerde dag en willen wij de vrijwilligers die ons hebben geholpen dit evenement te organiseren nog even extra de aandacht geven. Mendistrict West kijkt vooruit naar het outdoor seizoen, waar ze zich verheugen op mooie en sportieve sport.

Klik hier voor alle resultaten

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.