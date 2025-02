Districtkampioenschap dressuur West zit erop

Zaterdag

Zaterdag was het de beurt aan alle ponyrubrieken B tot en met M. Een grote rubriek in de B enkelspan pony zorgde voor een mooie strijd, waarbij Sarah Scheer -Straver uiteindelijk de titel pakte. Marianne de Haas – van Gulden greep net naast de eerste plaats maar mag zich met haar prachtige aanspanning en mooie punten de reservekampioen noemen. Roos Kalshoven en Joan van Rijn volgden hen op met de derde en vierde plaats.

In de klasse L liep pony Blitz van Kimberley Langezaal naar de Kampioenstitel en in de klasse M mocht Sanne Janssen maar liefst twee plaatsen op het podium bezetten! Met haar twee pony’s Gijs en Rhys werd ze zowel kampioen als reservekampioen.

Hierbij was het nog niet gedaan met haar podiumvreugde want ook in de samengevoegde rubriek L en M tweespan pony mocht zijn het glazen plaatje en het lint als kampioen mee naar huis nemen! Danny van den Barselaar zat daar vlak achter en werd reservekampioen met zijn twee zwarte pony’s.

Marianne de Haas - van Gulden

Zondag

Zondag startten we de dag met een prachtig zonnetje die de wedstrijd gelijk een gezellige sfeer opleverde. Er werd hard gestreden voor de titel in de paarden klassen. Een sterke klasse B rubriek zorgde tot de allerlaatste voor spanning onder de deelnemers. Uiteindelijk ging Daphne Diebrink -Korting er met haar paard Odin met 67,5% met de titel van door! Een mooie reserve plaats ging naar Renske Zeldenrijk met haar paard Rosa met 66,87%.

Maar liefst twee keer kampioen was Pieter Versteege in de klasse L en Z enkelspan paard. Ook Kim de Groot mocht met haar enkelspannen tweemaal het podium beklimmen in zowel klasse M (Kampioen) en klasse Z (reservekampioen). Cindy Benschop pakte de titel in de ZZ rubriek met zwarte parel Liberty, die zich prachtig liet zien in de ring.

Naast al het enkelspan paarden geweld waren we blij te verkondigen dat er ook een tweespan paard de ring betrad! Deze rubriek is helaas vaak te klein voor een kampioenschap maar wellicht moedigt dit de tweespan paardenmenners uit tot meer! Loek kramer ging met zijn prachtige span naar huis met een mooie 65,66%! Anouk de Haas reed met haar stippels een mooie Z proef in de rubriek tweespan pony.

Als afsluiter van het weekend was het de beurt aan de klasse Z/ZZ enkelspan pony, een samengevoegde rubriek. Heidi te Poele met Jupiter pakte hier het oranje kampioenslint met op de hielen Renate Provoost als reservekampioen.

Met plezier kijkt Mendistrict West uit naar het volgende Districtkampioenschap 15 maart in Leusden, waarbij de strijd in de vaardigheid los zal barsten!

Hans Arends