Districtskampioenen dressuur en vaardigheid Zuid bekend

De organisatie was in handen van Menvereniging Peel en Maas. Zij zetten vier dressuurringen en een vaardigheidsring uit op de prachtige grasterreinen van PSV Cavelier.

Parcourbouwer Jos Gerlings had de leiding over het vaardigheidsparcours. Het zag er op het eerste oog redelijk makkelijk uit maar omdat er goed voorwaarts gereden kon worden, zaten er enkele pittige lijnen in. Met name op de schuine oxer voor de finish viel vaak een bal.

Meerdere menners behaalden de barrage terwijl slechts een enkeling daar foutloos doorheen wist te komen.

Groei

Mendistrict Zuid kijkt tevreden terug op het kampioenschap. Na een periode waarin er geen wedstrijden gehouden konden worden is er in Zuid toch een groei in het aantal deelnemers. Er waren 96 starts. In overleg met verengingen van het district, is er besloten om ook een 80 x 40 ring te uit te zetten. Deze telt niet mee voor het kampioenschap, maar werd wel goed gebruikt door SWM-rijders, die ruim aanwezig waren.

Voor de geselecteerden van de Hippiade organiseert het district nog een oefenavond. Deelnemers ontvangen daar later een uitnodiging van.

