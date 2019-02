Districtskampioenschap minimarathon Mendistrict Oost

Parcoursbouwer Huib Pater had een mooi aangekleed parcours uitgezet met goed te rijden lijnen voor de organiserende menvereniging ‘Voorwaarts’.

Sommige menners waren vorige week nog in Ermelo om Mendistrict Oost te vertegenwoordigden tijdens de Strijd Der Districten; een week later streden zij om het kampioenschap in hun eigen mendistrict.

De kampioenschappen waren te verdelen in de rubrieken enkel en tweespan pony en enkel en tweespan paard.

De kampioenen zijn:

Enkelspan pony: kampioen Anouk van de Beek. Reservekampioen Denise van den Brink

Tweespan pony’s: kampioen Ingrid van Kleef. Reservekampioen Jorn Elburg

Enkelspan paard: kampioen Milou Huisman. Reservekampioen Nico van Dijk

Tweespan paarden: kampioen Gert van den Hoek. Reservekampioen Gijs Waaijenberg

Klik hier voor alle uitslagen

De kampioenen van Mendistrict Oost