Districtskampioenschap minimarathon Zuid in Merselo

Dit jaar wordt er ook een selectiewedstrijd voor de Junior Strijd der Districten op 3 februari in Ermelo verreden. De geselecteerde jeugdmenners worden afgevaardigd naar Paard&Koets 2019.

Tijdens dit weekend strijden de mencombinaties tegen elkaar, aangemoedigd door hun supporters en opgezweept door de muziek, om een plek in de finale op zondagmiddag en wordt bekend gemaakt wie District Zuid vertegenwoordigen in Ermelo. Ook dit jaar doen er weer menners mee uit België en Duitsland.

Menvereniging Peel en Maas bereidt zich voor op een gezellige, sportieve dag met veel supporters en geïnteresseerden bij Manege Hermkus Hof in Merselo.

Startpashouders kunnen inschrijven via MijnKnhs, impulsrijders en jeugd vanaf 8 jaar via e-mail.

Carlo Vermeulen