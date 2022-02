Districtskampioenschappen SWM Oost met nieuwe hindernissen

Na een jaar afwezigheid is het alweer de 20e keer dat de menvereniging een samengestelde menwedstrijd organiseert voor alle rubrieken, pony’s en paarden, in de klassen impuls en L tot en met Z.

De dressuur, vaardigheid en de hindernissen in de marathon vinden plaats op een zeven hectare groot terrein. De hindernissen zijn geheel vernieuwd, dus een uitdaging voor de menners!

Wedstrijdrijders kunnen tot en met 29 april inschrijven via MijnKNHS; impulsrijders via e-mail.

meer informatie

