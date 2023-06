Districtskampioenschappen SWM Oost verreden onder tropische temperaturen

Ondanks de zware regen van woensdag lag het kampeerterrein er goed bij. Vanwege de warmte en de droogte op donderdag en vrijdag werden er in het bos waar de hindernissen staan, nog vele liters water gesproeid om stofvorming tegen te gaan. Gelukkig zorgt het bos wel voor schaduw!

Het zaterdagprogramma bestond uit de dressuur en een vaardigheidsparcours. In de dressuur werden mooie proeven gereden en konden er dus best wat punten worden uitgedeeld. Mirjam Vinke-Deen reed met haar paard in de klasse Z de hoogste dressuurscore van de dag met maar liefst 41,17 strafpunten. Ook een bijzondere vermelding voor Patrick Wormgoor die in zijn allereerste SWM in de klasse L enkelspan pony een prachtige proef neerzette die beloond werd met 46,56 strafpunten.

De vaardigheid was pittig want de tijd stond strak. Dit was terug te zien in de uitslagen; weinig menners kwamen foutloos én binnen de toegestane tijd over de finish. Opvallend was dat de grote rubriek enkelspan pony klasse M / Z daar een uitzondering op was, waar bijna de helft van de combinaties foutloos bleef.

De vaardigheid leverde dus, na de dressuur, al flinke verschuivingen op in het tussenklassement na de eerste dag.

Warme zon op zondag

De temperaturen liepen zondag op tot tropische waarden. De organisatie had dit prima opgevangen door voor meer waterpunten te zorgen om de paarden en pony’s te kunnen koelen en extra tijd in het A en B – traject. Ook het veterinaire team hield de conditie en het welzijn van de dieren goed in de gaten.

Veel HC – rijders kwamen om te oefenen en lieten de marathon achterwege. In de grotere wedstrijdrubrieken een bijzondere prestatie van Suzanne Roman, die in alle hindernissen de snelste tijd liet noteren. Harry Streutker (4PaZ) was de enige die alle onderdelen op zijn naam zette in de rubrieken met ‘meer deelnemers’.

Ondanks de warme omstandigheden hebben De Sterruiters en de vrijwilligers weer een mooie wedstrijd georganiseerd.

De Districtskampioenen zijn:

Enkelspan pony klasse L: Ester Tutert

Enkelspan pony klasse M: Johan van Veluw

Enkelspan paard klasse L: Suzanne Roman

Enkelspan paard klasse M: Laurens Pouwels

Tweespan pony klasse L: Lisa Brouwer

Tweespan pony klasse M: Ischa Vink

Tweespan paard klasse L: Wilco van Veluw

Tweespan paard klasse M: Annegreet Zaayer

Klik hier voor alle uitslagen

Districtskampioenen Oost 2023