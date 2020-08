Divers deelnemersveld tijdens trainingsdag HPH Stables

HPH Stables eigenaresse Milou Huisman had een fijne trainingsdag georganiseerd waarbij de deelnemers de drie onderdelen van de samengestelde wedstrijdsport konden oefenen.

De beoordeling van de dressuurproeven werd gedaan door jury Erma Bast, waarbij ook de mogelijkheid werd geboden om de onderdelen uit het protocol persoonlijk te bespreken, Daarna volgde er een vaardigheid in de mooie buitenbak. Technische lijnen en lange lijnen wisselden zich af waardoor er paardvriendelijk gereden kon worden.

Het middagprogramma bestond uit een wegtraject en drie hindernissen met daarin genoeg keuze om lange of korte lijnen te rijden.

Het deelnemersveld was zeer divers; ervaren en onervaren wisselden zich af met beginners die even kwamen ruiken aan de samengestelde wedstrijden, geoefende rijders met jonge aanspanningen en er reden internationaal gekwalificeerde menners mee.

Het doel van deze trainingsdag is bereikt: menner en paard/pony samen te laten groeien in de sport.

Tijdens de Open Dag kon iedereen een kijkje nemen in de stallen van Milou Huisman, waar trainingspaarden en – pony’s staan, die door Milou opgeleid worden voor de mensport. Daarnaast is er ook een pensionstalling voor rij – en menpaarden en – pony’s.

Jeanine Benschop met een door Milou Huisman beleerde pony