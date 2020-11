Diverse trainingsmogelijkheden minimarathon

Zeewolde

Bij Stal Hulkesteijn in Zeewolde staat momenteel in de ruime buitenpiste een minimarathon parcours opgesteld. Daar kun je met of zonder begeleiding heerlijk trainen. Wie gebruik wil maken van deze mogelijkheid kan contact opnemen met stal Hulkesteijn via [email protected] of een PB via Facebook .

Domburg 5 december

In Domburg is op 5 december de mogelijkheid om in de overdekte hal van Domburg Holiday Resort in groepjes van 2 menners tegelijk te trainen. Er staat een indoormarathonparcours en de instructie is in handen van Christiaan Provoost. Kosten zijn 30 euro per aanspanning, aanmelden via [email protected]